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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نائب بالشيوخ: دعم الحكومة للمرحلة الثانية لحياة كريمة يعطي الأمل لقرى جديدة

نادر يوسف نسيم وكيل
نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ

قال النائب، نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إن دعم الحكومة للمرحلة الثانية لمبادرة "حياة كريمة"، يمثل استكمالا لنجاح المرحلة الأولى التي استطاعت أن تغير الآلاف من قرى ونجوع الريف المصري والصعيد، لواقع إيجابي متوفر فيه كافة مقومات الحياة الكريمة التي يستحقها كل مصري يعيش على أرض هذا الوطن.

وأكد يوسف نسيم، في تصريح صحفي له اليوم، أن مبادرة حياة كريمة نجحت في تغيير واقع كثير من الأسر المصرية من خلال تقديم كافة أوجه الدعم المادي والاجتماعي، فضلا عن الطفرة التنموية الغير مسبوقة التي وضعت تلك المبادرة حجر الأساس فيها من حيث قطاع التعليم والصحة والبنية التحتية ووصول الكهرباء والمياه النظيفة والصرف الصحي وغيره من الخدمات التي أعطت قبلة الحياة لكثير من القرى والنجوع النائية.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن المرحلة الثانية للمبادرة ستركز على مجالات الصحة والتعليم كركائز أساسية، وستغطي1667 قرية عبر 462 وحدة محلية في 59 مدينة ضمن 20 محافظة على مستوى الجمهورية، حسبما أكد المتحدث الرسمي بإسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، مما يؤكد أن هناك نتائج مبهرة سينتظرها المواطنين الفترة القادمة.

وأضاف النائب نادر يوسف نسيم، أن تدبير الحكومة الأموال اللازمة في الخطة الاستثمارية المقبلة وتأمينها، سيساهم في قطع شوط كبير في كافة المشروعات التابعة للمبادرة ومن ثم سيكون لها مردود جديد على مجالات عدة واهمها القضاء على معدلات البطالة من خلال توفير فرص عمل كثير لتشغيل هذه المشروعات.

الحكومة مبادرة حياة كريمة الريف المصري الصعيد الخطة الاستثمارية

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