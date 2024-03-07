الخارجية: انعقاد اللجنة الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية الإفريقية

أعلنت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم الخميس، أن اللجنة الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية الأفريقية عقدت اجتماعها الدوري، اليوم ٧ مارس ٢٠٢٤، بمقر وزارة الخارجية، برئاسة السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية وبحضور ممثلى الوزارات والهيئات والجهات الوطنية.

وأوضح بيان الخارجية أنه جرى خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها من جانب عدد من الوزارات فى إطار مقاربة شاملة قائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخطة تنمية الصادرات المصرية إلى الدول الإفريقية، ونتائج الزيارات الوزارية، واللقاءات رفيعة المستوي التي عقدت فى الفترة الأخيرة.