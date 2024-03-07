قرار عاجل من التعليم بشأن صرف الإعانات لحالات التربية الخاصة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها قد رصدت قيام بعض مسئولي شئون الطلبة بإحدى المديريات التعليمية بتعميم تعليمات خاطئة خاصة بصرف الإعانات لحالات التربية الخاصة ، مما أثار بلبلة بين أولياء الأمور على مستوى الجمهورية .
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أن الصرف لأصحاب الهمم يتم في ضوء الأبحاث الاجتماعية المعدة ، في ضوء الكتاب الدوري 40 لسنة 2023 ، وأن يكون طالب الصرف من الفئات الفقيرة والمحتاجة حيث أنهم ليسوا مشاركين في صندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر وغير مسددين لاشتراكه ، حيث أنهم معفيين من سديد المصروفات الدراسية
كما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أنه بالنسبة لطلاب الدمج فهم أيضا لا يستحقون صرف الإعانة من صندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر إلا بكارنيه الخدمات المتكاملة ، ويكون من الفئات الفقيرة والمحتاجة للإعانة حيث أنها اعانة تصرف من الصندوق دون اشتراك للمحتاجين فقط وليس لكل التربية الفكرية او الدمج
صندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر
وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بتفاصيل عمل صندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر، والخدمات التي نقدمها للطلاب من تعويضات للأمراض المزمنة والعمليات الجراحية والوفيات الطبيعية أو بحادث والعجز الكلى والجزئي واعانة أصحاب الهمم.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في خطاب رسمي أرسلته لمديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية ، تفاصيل صندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر والخدمات التي يتم تقديمها للطلاب :
- في حالة الوفاة بحادث داخل المدرسة او اثناء الذهاب والعودة يتم صرف تعويض مبلغ عشرون الف جنيه.
- في حالة الوفاه الطبيعية يتم صرف مبلغ عشرة الاف جنيه.
- في حالة العجز الكلى يتم صرف قيمة التأمين .
- في حالة العجز الجزئي يتم الصرف حسب نسبة العجز .
- العمليات الجراحية يتم مساهمة الصندوق حسب كل عملية.
- في حالة الامراض المزمنة يتم صرف مبلغ اعانه علاج 2000 جنيه.
- أصحاب الهمم يتم صرف اعانه لهم مبلغ الف وخمسمائة جنيه مرة واحدة فقط
- في جميع الأحوال يتم الصرف طبقاً للمستندات المرفقة على أن تعتمد المستندات من الإدارة التعليمية والأبحاث الاجتماعية من اللجنة المشكلة.