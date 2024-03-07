تركي آل الشيخ يستقبل مؤمن زكريا وأسرته في حفل عشاء قبل القمة

أستقبل المستشار تركي آل الشيخ مؤمن زكريا وأسرته في حفل عشاء قبل قمة الأهلي و الزمالك في نهائي كأس مصر.

و نشر الاعلامي امير هشام صور المستشار تركي آل الشيخ برفقة مؤمن زكريا و أسرته عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل الموافق 8 مارس الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، وذلك على استاد الأول بارك بالسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

وتُذاع مباراة الأهلي ضد الزمالك على قناة أون تايم سبورت، وأيضًا القناة الرياضية السعودية SSC.