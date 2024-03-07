أنقرة: الرئيس الأوكراني يزور تركيا غدا ويناقش ثلاثة ملفات

أعلنت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، اليوم الخميس أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيجري زيارة رسمية لتركيا غدا الجمعة.

وأضافت الرئاسة التركية، في بيان لها أنه ستتم مناقشة قضايا الحرب الأوكرانية الروسية واتفاق شحن الحبوب والبحث عن سلام دائم في المنطقة بالتفصيل، خلال زيارة زيلينسكي إلى تركيا.

وتأتي زيارة الرئيس الأوكراني إلى تركيا في ظل تفوق روسي في ساحة المعركة وسط مناشدات متعددة من القادة الأوكرانيين إلى القوى الغربية بضرورة زيادة الدعم العسكري والاقتصادي لمواجهة الجيش الروسي.

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية عامها الثالث، حيث اندلعت في شهر فبراير من العام قبل الماضي 2022، وتسببت في مقتل وإصابة مئات الآلاف من الجانبين، وسط دعن غربي غير مسبوق إلى أوكرانيا.