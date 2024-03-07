الغرف التجارية: الفترة المقبلة تشهد انخفاض أسعار السلع

علق الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، على قرارات البنك المركزى بالأمس من السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق.

وقال علاء عز، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة"، إن الأمر يحقق ثقة لدى المستثمرين فى ضح استثمارات جديدة بالسوق المصرى.

أسعار السلع

وأوضح أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن الأمر سيعود بالإيجاب على أسعار السلع الأساسية وتوافرها بالأسواق وهذا ما يبحث عن المواطنين.

وتابع أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن توافر السلع في الأسواق يخلق تنافسية تؤدى لخفض الأسعار الفترة المقبلة.