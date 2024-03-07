كاتب صحفي: قرارات البنك المركزي شهادة وفاة لـ السوق الموازية

أشاد الكاتب الصحفى وجدي زين الدين، بقرار البنك المركزي الصدار أمس برئاسة حسن عبد الله، بالسماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق.

وقال وجدي زين الدين، خلال حواره مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة"، إن قرار البنك المركزى، حدث تاريخى للدولة المصرية وشهادة وفاة للسوق الموازية.

تأثير كبير

وتابع الكاتب الصحفى، أن السوق الموازية أثرت بشكل كبير خلال الفترة الماضية على على المواطنين وقرار البنك المركزى يعنى القضاء عليها بصورة نهائية.

وأوضح وجدي زين الدين، أن تحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق يعنى دخول المعاملات دخلت السوق الرسمية، ورد من المركزى على الذين كانوا يراهنون على تدهور الأقتصاد المصرى.