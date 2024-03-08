10خسر دينه ودنياه| ينهي حياة زوجته أمام أبنائها.. والسبب صادم

{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ..}.. هكذا قال الله تعالى في كتابه الكريم، والذ يعد منهج إلهي في التعامل بين الأزواج في حالة الإنفصال، إلا أن هذا الزوج بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة ضرب عرض الحائط بهذه التعاليم الإلهية، بعد أن أقدم على قتل زوجته أمام أبنائه، بسبب رفضها الرجوع إليه، وتفضيلها الانفصال عنه.

تفاصيل الواقعة

شهدت محافظة البحيرة جريمة قتل بشعة بمركز الدلنجات عزبة عبود، حيث أنهى عامل حياة زوجته بعدة طعنات في الشارع أمام أبنائها، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة ، بسبب خلافات زوجية بينهما ورفضها العودة لمنزل الزوجية.

وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من العميد مصطفى السعدني، مأمور مركز شرطة الدلنجات، يفيد بوجود جثة لسيدة مقتولة بمنطقة مساكن عبود بذات المركز، وعلى الفور انتقل المقدم علي شاكر، رئيس مباحث مركز شرطة الدلنجات، والمقدم عيد سليمان، نائب مأمور المركز، وعثر على جثة د.م، 40 عاما، مصابة بعدة طعنات وجروح، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الدلنجات المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

رفضت العودة لمنزل الزوجية

وبالانتقال والفحص، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ي.خ، زوج المجنى عليها، وتبين أن المتهم بعدما عاد من من دولة ليبيا، فجر يوم الحادث، وعقب رجوعه انتظر المجني عليها، أمام مسكنها، وذلك أثناء ذهابها لتوصيل أبنائها إلى المدرسة، وتوسل إليها بالرجوع لمنزل الزوجية، إلا أنها رفضت فباغتها بعدة طعنات حتى فارقت الحياة في الحال.

وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة الدلنجات، من إلقاء القبض على المتهم والأداء المستخدمة في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على جهات التحقيق، وتم فرض كردون أمني حول مكان الواقعة.