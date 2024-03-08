عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

10خسر دينه ودنياه| ينهي حياة زوجته أمام أبنائها.. والسبب صادم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ..}.. هكذا قال الله تعالى في كتابه الكريم، والذ يعد منهج إلهي في التعامل بين الأزواج في حالة الإنفصال، إلا أن هذا الزوج بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة ضرب عرض الحائط بهذه التعاليم الإلهية، بعد أن أقدم على قتل زوجته أمام أبنائه، بسبب رفضها الرجوع إليه، وتفضيلها الانفصال عنه. 

تفاصيل الواقعة

شهدت محافظة البحيرة جريمة قتل بشعة بمركز الدلنجات عزبة عبود، حيث أنهى عامل حياة زوجته بعدة طعنات في الشارع أمام أبنائها، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة ، بسبب خلافات زوجية بينهما ورفضها العودة لمنزل الزوجية.

وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من العميد مصطفى السعدني، مأمور مركز شرطة الدلنجات، يفيد بوجود جثة لسيدة مقتولة بمنطقة مساكن عبود بذات المركز، وعلى الفور انتقل المقدم علي شاكر، رئيس مباحث مركز شرطة الدلنجات، والمقدم عيد سليمان، نائب مأمور المركز، وعثر على جثة د.م، 40 عاما، مصابة بعدة طعنات وجروح، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الدلنجات المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

رفضت العودة لمنزل الزوجية

وبالانتقال والفحص، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ي.خ، زوج المجنى عليها، وتبين أن المتهم بعدما عاد من من دولة ليبيا، فجر يوم الحادث، وعقب رجوعه انتظر المجني عليها، أمام مسكنها، وذلك أثناء ذهابها لتوصيل أبنائها إلى المدرسة، وتوسل إليها بالرجوع لمنزل الزوجية، إلا أنها رفضت فباغتها بعدة طعنات حتى فارقت الحياة في الحال.

وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة الدلنجات، من إلقاء القبض على المتهم والأداء المستخدمة في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على جهات التحقيق، وتم فرض كردون أمني حول مكان الواقعة.

 

 

ابنائها الانفصال قتل زوجته الازواج زوجته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه دفعة واحدة|الذهب يعود للانخفاض بعد قفزة جنونية..وعيار 21 الآن مفاجأة

رسميًا|الدولار يتراجع للمرة الثانية في البنوك بعد تخطيه الـ50.. وهذا ثمنه الآن

مفاجأة غير سعيدة تنتظر المتهمين في قضية طالبة العريش نيرة

تحذير هام من الأرصاد: أمطار وشبورة كثيفة على هذه المحافظات غدا

رد فعل صادم من اتحاد الكرة على مشاركة صلاح مع ليفربول أمام سبراتا براج

محمود الخطيب يحسم موقفه من السفر لحضور نهائي كأس مصر.. مفاجأة

والد الشهيد عبدالله أحمد لصدى البلد: كان محبوبا من الجميع ودافع عن تراب سيناء

لهذا السبب|شيكابالا يصدم عبد الله السعيد قبل نهائي كأس مصر مع الأهلي

ترشيحاتنا

براءة رئيس جامعة القاهرة من اتهام عدم تنفيذ أحكام قضائية

ننشر ملامح الخطة الاستثمارية لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 2024 / 2025

استقرار الأحوال الجوية على كافة الأنحاء| الطقس اليوم

قاضية أردنية لصدى البلد: مجلس الدولة المصرى يعمل لوحدة القضاء الإدارى العربي

أفضل صيغة للصلاة على النبي يوم الجمعة.. 5 كلمات تزيدك بركة ورزقا

الموعد والقنوات الناقلة.. الأهلي والزمالك يتنافسان على لقب كأس مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صحية ولذيذة| طريقة عمل رقائق الخبز المشبعة

تاتو وفستان أنيق| غادة عبد الرازق تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

مفاجأة.. شاهدة عيان تكذب نجل سامي مغاوري في واقعة السكر

إسكندراني وبالثوم وبالطحينة..7 طرق لتقديم طبق الفول على السحور

فيديو

خرطوم بلاستيك.. مدرس يعنف تلميذا داخل المدرسة والتعليم ترد بجزاء صارم

احترف الدور.. ممثل صيني يحقق ثروة طائلة من التسول على مدار 12 عاما

بسبب السكر .. تعرض فنان شهير ووالدته للضرب بمول شهير بالشيخ زايد

بعد قرارات المركزي.. مصر تودع 3 أزمات اقتصادية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

اﻟﻤﺰﻳﺪ