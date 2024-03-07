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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الإسكندرية: زيادة عدد أتوبيسات النقل العام لمواجهة الأزمة المرورية

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية

أكدت محافظة الإسكندرية أنه مع بدء إيقاف قطار (أبوقير/ الإسكندرية) اعتبارًا من أول مارس الجاري لتنفيذ مشروع المترو عالي الكثافة، تم رصد بعض شكاوى المواطنين والتي تتعلق بعدم كفاية سيارات النقل البديلة وعدم التزام سائقيها بخطوط السير المقررة لها- واستغلال سائقي الميكروباص للازدحام في تجزئة المسافات.

وبناءً عليه، تم عقد اجتماع عاجل اليوم بديوان محافظة الإسكندرية بحضور ممثلي أجهزة وزارة النقل (جهاز تنظيم النقل البري_الهيئة القومية للأنفاق) والأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة_لمواجهة أي طارئ يحدث أثناء مراحل تنفيذ المشروع.

وانتهى الاجتماع إلى التزام جهاز تنظيم النقل البري (التابع لوزارة النقل) بتشغيل العدد الكامل للأتوبيسات المقرر سلفًا وهو ۲۰۰ أتوبيس استكمالًا للعدد الفعلي الحالي وهو ١٣٦ أتوبيس في موعد أقصاه ٢٠٢٤/٤/١، وأن جهاز النقل البري معني بمباشرة مسئولياته المقررة سلفًا والإشراف المباشر على تنفيذ التزاماته.

كما تم تشكيل لجنة دائمة اعتبارًا من اليوم السبت ٢٠٢٤/٣/٩ لمتابعة تنفيذها واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم مخالفة وسائل النقل الجماعي (التابعة للجهاز) للمسارات المقررة لها وعدم تجزئة المسافات أو تحميل المواطن أي أعباء مالية إضافية، وذلك بالتنسيق مع إدارة مرور الإسكندرية.

وأكدت محافظة الإسكندرية على التنسيق الدائم مع جهاز تنظيم النقل البري لمواجهة كافة المشكلات التي قد تطرأ أثناء تنفيذ المشروع.

كما أكدت على قيام الأجهزة المعنية بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة لأي عقبات تواجه المواطنين والعمل على تذليلها.

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