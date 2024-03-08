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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

لا تشتريها واشرب الطبيعي.. تناول هذه العصائر في رمضان يصيبك بأمراض خطيرة

صدى البلد

تعد عصائر رمضان من الأشياء التي يقبل عليها الصائمين بعد الفطار وكانت حذرت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء من  عصائر رمضان حيث أن لها مخاطر واضرار غير متوقعة  وهي :

☆ احتواء تلك العصائر على نسبة عالية جدا من السكر  تتسبب في العديد من المشاكل الصحية وزيادة الوزن ومشكلة أخرى تواجهها الأمهات وهي فرط الحركة لدى الأطفال .

☆ تعمل على إضعاف المناعة للأطفال وهم الفئة الأكثر تضررا من تلك العصائر .

 

☆ تزيد من فرص الإصابة بمرض السكري  وتسوس الأسنان  .


☆ غير مستحبة للحوامل لاحتوائها على الملونات الصناعية والمواد الحافظة  .

 

☆ نسبة الفاكهة فيها قليلة جدا  لا تتجاوز ال 3% وباقي المكونات سكر وبدائل سكر وألوان  .

 

حيث أن أي عصير مركز يحتوي على هذه  الصبغات له تأثير سلبي على نشاط وتركيز الأطفال .

 

الصبغة المستخدمة في الفيمتو هي ال E129
"Allura red"

أو صبغة ال  E122 Azorubine  Carmoisine

أو صبغة ال E110 Sunset Yellow

أو صبغة ال E102 Tartrazin

هذه الصبغات والسكريات تنتج لنا الطفل المُشَتِت الي بيشتت تركيز غيره من الأطفال والمدرسين والطفل المُشَتَت يعني الطفل فاقد التركيز ... فبنجد الأطفال كتلة من الحركة الغير طبيعية والغير محسوبة  

 

ولذلك فإن هذه العصائر لا تتساوى بالفاكهة الطبيعية 

 

ونصحت شيرين بأن تجعلوا موائدكم الرمضانية عامرة بالعصائر الطبيعية الطازجة  واسترجعوا روح التراث بالتمر هندي الطبيعي والكركديه والخروب والعرقسوس والدوم.

الإصابة بمرض السكر الإصابة بمرض السكري مرض السكر لجنة سلامة الغذاء مشروب رمضان

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