بايدن يبدأ خطابه السنوي أمام الكونجرس بهجوم على بوتين وترامب

ألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، خطابه عن حالة الاتحاد في مبنى الكابيتول، حيث استعرض فيه أهم أولوياته يقارن رؤيته لمستقبل البلاد مع الجمهوريين قبل ما يُتوقع أن تكون معركة طويلة في الانتخابات العامة مع الرئيس السابق دونالد ترامب.

واستهل بايدن الخطاب بمهاجمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث قال إنه "لن ينحني له"، مؤكدًا استمرار بلاده في دعم أوكرانيا ومرحبًا بانضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو.

وانتقد بايدن سلفه، ترامب، قائلا إن الرئيس السابق قال لبوتين:"افعل ما يحلو لك مع دول حلف الناتو".

وقال بايدن: "الحرية والديموقراطية تحت الهجوم". وأضاف:" لن نركع.. لن نركع".