موديز تعدل النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية وبايدن يوجه الجيش الأمريكي بإنشاء ميناء مساعدات في غزة .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

مسؤول أممي: إسرائيل تنتهج "التجويع" وتدمر منظومة الغذاء في غزة

مصر تعلن المشاركة في "تحالف دولي" لإسقاط المساعدات الإنسانية على غزة

رئيس الوزراء الكندي ينفي التوصل لقرار بشأن استئناف تمويل أونروا

الجيش الأمريكي يعلن إلقاء مساعدات من الجو في غزة للمرة الثالثة خلال أسبوع

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري وتطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وقالت صحيفة "الوطن" الكويتية إن وكالة موديز للتصنيف الائتماني أعلنت أنها قررت تعديل النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية مؤكدة تصنيفها عند CAA1، مشيرةً إلى أ، التغيير في النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري يعكس الدعم الكبير الذي تم الإعلان عنه والخطوات الملحوظة التي تم اتخاذها على صعيد السياسة خلال الأسبوع الماضي.

وأضافت أن تأكيد التصنيف يعكس ارتفاع نسبة الدين في مصر وضعف القدرة على تحمل الديون مقارنة بنظيراتها.

وذكرت "الأنباء" أن المتحدث باسم الجيش المصري، أعلن مشاركة مصر في "تحالف دولي"، لإسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية "جواً" على قطاع غزة، قائلاً إن "عناصر من القوات الجوية المصرية في التحالف الدولي، تشارك في إسقاط المساعدات على غزة من الأردن".

وأوضح أن القوات الجوية المصرية "تتعاون مع نظيراتها من القوات الجوية الأردنية والأمريكية والفرنسية والهولندية والبلجيكية، لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة بالمناطق المتضررة بشمال القطاع".

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الراي" أن مايكل فخري، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء، قال إن إسرائيل تدمر المنظومة الغذائية في قطاع غزة في إطار "حملة تجويع" أوسع نطاقاً ضمن حربها على غزة، وانتقد مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية لعدم بذله مزيداً من الجهد، مضيفًا أن "صور المجاعة في غزة لا تطاق وأنتم لا تحركون ساكناً".

وأشارت "القبس" إلى أن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قال إن أوتاوا لم تتخذ قراراً بشأن استئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وقالت "الجريدة" إن طائرات شحن أمريكية من طراز "سي-130" ألقت مساعدات من الجو في قطاع غزة، الخميس، وذلك في ثالث عملية مشتركة للجيش الأمريكي مع الأردن لإيصال مساعدات خلال أقل من أسبوع. وأفادت القيادة المركزية الأمريكية: "ألقت طائرات سي-130 الأميركية أكثر من 38 ألف وجبة توفر مساعدات إنسانية تنقذ حياة (السكان) في شمال غزة، لتمكين المدنيين من الوصول إلى مساعدات ضرورية".

وأشارت "الأنباء" إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال في خطاب حالة الاتحاد، الجمعة، إنه أمر الجيش الأمريكي، بإنشاء ميناء على ساحل البحر المتوسط أمام غزة لتوصيل مساعدات إنسانية عن طريق البحر، لتخفيف المعاناة عن سكان قطاع غزة، مؤكدًا أنه يجب على إسرائيل القيام بدورها، والسماح بإدخال المزيد من المساعدات، وحماية حياة المدنيين، مضيفاً أن "المساعدات الإنسانية لا يجب أن تكون ورقة مساومة أو اعتبار ثانوي".

وألقى الرئيس الأمريكي، باللوم على حركة "حماس" في بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، مشدداً على أن "الحل الوحيد للصراع في الشرق الأوسط هو حل الدولتين". وتابع: "أقول هذا كمؤيد قوي لإسرائيل، خلال مسيرتي المهنية لم يكن أي شخص أكثر تأييداً لإسرائيل أكثر مني وأتحدى أي أحد. أنا أول رئيس أميركي يزور إسرائيل خلال وقت الحرب".