الخارجية: تحية إعزاز وإكبار للمرأة الفلسطينية ولكل مصرية تقف إلى جوارها

في اليوم العالمي للمرأة ..

تشارك وزارة الخارجية اليوم الجمعة الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة، بعد إعلان السفير احمد ابوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير ادارة الدبلوماسية العامة عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي X.

ويأتي الاحتفال بيوم المرأة العالمي في الدبلوماسية مع تزايد التصعيد على الأراضي المحتلة ضد الفلسطينيين من قبل قوى الاحتلال الاسرائيلية الغاشمة.

وقال السفير أحمد أبوزيد: "يمتزج شعورنا بالفخر بما حققته المرأة من نجاحات على درب تقدم المجتمعات، مع حزن عميق لما تعانيه نساء غزة من آثار حرب غاشمة أزهقت أرواح ٩٠٠٠ سيدة فداء لعدالة قضيتها.

وبعث متحدث الخارجية المصرية بتحية إعزاز وإكبار للمرأة الفلسطينية .. ولكل إمرأة مصرية تقف إلى جوارها.