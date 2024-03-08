لاعب الزمالك السابق: يجب وضع صلاح في براوز وتصريح حسام حسن موفق

قال أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن عبد الله السعيد لاعب الزمالك تعرض للعديد من الضغوط وكان يظهر بشكل جيد، وكذلك محمود عبد الرازق شيكابالا، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك ضغط جماهيري كبير على السعيد وإمام عاشور لاعبا وسط الزمالك والأهلي.

وأضاف عبد الملك في تصريحات لبرنامج بوكس تو بوكس عبر قناة etc: "كل الجماهير في العالم تُهاجم بعض اللاعبين في الملعب، وشاهدنا جمهور فالنسيا يهاجم فينسيوس جونيور لاعب الريال، ولكنه لم يتأثر ونجح في تسجيل هدفين، وأسكت الجماهير في المدرجات.. شخصية اللاعب هي التي تحكم تلك المواقف، ومن الممكن أن يستغل أي لاعب الضغوط ويحولها لأمور إيجابية".





وأردف: "الإعلام صنع أزمة محمد صلاح في كأس أمم إفريقيا، وصور الأمور بأن اللاعب ارتكب (مصيبة) كبيرة، وأن مغادرته للمعسكرللعلاج في إنجلترا ستكون أمرًا خاطئًا، رغم أنه عانى من الإصابة لفترة طويلة، وصلاح دائمًا موجود مع المنتخب، وهو دائما يتعامل بشكل احترافي ونحن هنا لا نعتاد ذلك".

وتابع: "لا بد من أن نضع صلاح في (براوز)، لم يصنع لاعب تاريخًا مثله مع المنتخب الوطني، ورفع اسم مصر في المحافل العالمية وهو منأساطير الدوري الانجليزي حاليًّا، وتصريح حسام حسن موفق جدًّا بأن ملف اللاعب يدار بين اتحاد الكرة وليفربول وسوف يتم اختيار الأصلح في النهاية".



واستطرد: "حسام حسن يريد الحصول على وقت لإقامة معسكر طويل لمنتخب مصر، والطبيعي أن يتم تأجيل لقاء الأهلي وإنبي، كما تم تقديم موعد نهائي كأس مصر".