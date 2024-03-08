لتعزيز الأمن الغذائي.. الأردن ينشئ أول بنك وطني للبذور



أكد البنك الدولي أن أسعار الأغذية في الأردن استمرت في الارتفاع للشهر السابع على التوالي.

وكان وزير الزراعة الأردني خالد الحنيفات، أكد على الدور المحوري للقطاع الزراعي في الأمن الغذائي، وبين جهود الوزارة لتمويل أنظمة الري الحديثة، وتعديل صندوق إدارة المخاطر الزراعية لتوسيع التغطية والمساهمة في إنشاء آبار مياه وسدود ومنشآت مائية، وأحواض أرضية لتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ.

واشار البنك الدولي، الي أن الحكومة الأردنية تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي الوطني من خلال إنشاء أول بنك وطني للبذور، وإلى توسيع قدرات تخزين المواد الغذائية إلى 400 ألف طن ورقمنة العمليات في ميناء العقبة، مما يعزز قدرات الأردن اللوجستية والأمن الغذائي.

وأصدرت دائرة الإحصاءات العامة، تقريرها الشهري بشأن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر يناير من عام 2024 والذي "رصد ارتفاعا بنسبة 1.95% مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2023، وانخفاضا طفيفا نسبته 0.08% (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنة مع شهر ديسمبر الذي سبقه من عام 2023".

وأشار تقرير البنك الدولي، إلى أن برنامج الأغذية العالمي أبلغ عن نقص في التمويل، مما يحد من المساعدات الغذائية للاجئين وسط ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي بين اللاجئين في الأردن في النصف الثاني من عام 2023