عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «الأسطى أمل الزناتي .. تنافس الرجال في إصلاح الجرارات الزراعية والمعدات الثقيلة».



داخل ورشة للميكانيكا صنعت الأسطى أمل الزناتي لنفسها قلعة تتحدى بها الظروف الصعبة التي واجهتها، وذلك بعد أن عملت على تعلم مهنة لا يعمل بها سوى الرجال.

تنافس الأسطى أمل الزناتي الرجالَ في إصلاح الجرارات الزراعية والمعدات الثقيلة بعد أن قررت التغلب على إعاقتها، حيث وُلدت من ذوي الهمم قصارى القامة واستطاعت تحدي العادات والتقاليد كافة حتى أسست محلا لبيع قطع الغيار وورشة لإصلاح وصيانة الجرارات الزراعية في مدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ.

أكثر من 30 عاما قضتهم الأسطى أمل التي تخطى عمرها 50 عاما بين أروقة المحل والورشة تعلمت فيها تفاصيل الصنعة كما ساعدت شباب كثر الذين تعلموا منها خلال فترة قصيرة مما جعلها صاحبة بصمة في ذلك المجال الصعبة، وبعد أن عاشت رحلة طويلة من التنمر والانفصال.

