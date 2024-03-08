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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أنا ضد الهجوم عليه.. مجدي عبد الغني يعلق علي جاهزية مدافع النادي الأهلي

صدى البلد

قال مجدي عبدالغني، نجم كرة القدم المصرية السابق، إن لقاء الأهلي والزمالك في نهائي بطولة كأس مصر لا يمكن لأحد أن يتوقعها بناء على النتائج الأخيرة للفريقين في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

وأوضح عبدالغني في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج «90+» عبر قناة «النهار»: «محمد عبدالمنعم مدافع النادي الأهلي أنا ضدالهجوم عليه، وسيكون نجم مباراة الزمالك لو في حالته البدنية».

وتابع: «أرى أن مباراة الأهلي والزمالك تحتاج للاعب يصنع الفارق ولذلك محمد عبدالمنعم يمكنه أن يظهر بصورة مميزة خلال لقاءالزمالك».


 

واضاف : «لاعبو الأهلي لديهم انسجام كبير ولكن الزمالك فريق كبير ويملك لاعبين مميزين».


 

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