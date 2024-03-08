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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وليد صلاح الدين: كنت أتمني نبدأ بكهربا في نهائي كأس مصر

صدى البلد

قال وليد صلاح الدين، نجم النادى الأهلى السابق، إن ديربى الأهلي والزمالك، بمثابة العيد لدى جماهير الكرة المصرية، وذلك قبل ساعات من مباراة القمة المرتقبة فى نهائى كأس مصر، والذى يقام فى السابعة والنصف مساء الجمعة، على استاد الأول بارك بالسعودية.


 

وأضاف وليد صلاح الدين فى تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": القمة لا تعترف بالتاريخ، أقوى مباراة فى أفريقيا وكلاسيكو ينتظره الشرق الأوسط كله، وفى كل مكان بالعالم يوجد مشجعين للقطبين، الأهلى والزمالك قيمة كبيرة وليس فى صالح أحد أن يسقط فريق لصالح الآخر، نتحدث عن المباراة منذ أسبوع، وكأن مباراة القطبين يوم عيد، ونشكر المملكة العربية السعودية على الاستضافة وكل ما قدموه".

وتابع وليد صلاح الدين: "غيابات الأهلى دائماً لا أراها مؤثرة بنسبة كبيرة، لأنه لا يمكن أن تقول على بديل الأهلى أنه بديل، رغم غياب الشناوى لم تشعر بقلق فى وجود مصطفى شوبير، وفى غياب ياسر إبراهيم يؤدى رامى ربيعة أفضل مبارياته".

وواصل: "الأهلى الأكثر استقراراً، والزمالك يرغب فى تحقيق الكأس لاكتساب الثقة بعد الصفقات الجديدة، ليتأكد أنه يسير على الطريق الصحيح، لكن على الجانب الآخر، المبارامهمة جداً للأهلي".

واختتم: "كنت أتمنى البدء بكهربا فى الهجوم ولكن هذا لن يحدث، وبعد خروج كوكا أصبح عمرو السولية الأقرب للمشاركة، ولكن أتمنى من كولر أن يلعب بالسولية على اليمين وإمام على اليسار".

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