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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لهذا السبب.. البنتاجون ينتقد الهجوم الأوكراني المضاد الأخير

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن واشنطن انتقدت بشدة "الهجوم الأوكراني المضاد"، حيث اعتبرت أن الجهود التي بذلتها كييف، كانت لا ترتقي إلى المستوى المطلوب وفشلت في مهمتها.


وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن مسؤولين في البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) أنهم لا يعتبرون "الجهود" التي بذلتها أوكرانيا، الصيف الماضي، بمثابة "هجوم مضاد".


ولفتت الصحيفة، في منشورها، إلى أن "الهجوم الأوكراني المضاد" فشل فشلا ذريعا ولم يأت بنتائج مرضية للولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي أصبح الوضع أكثر تعقيدا لأوكرانيا ذاتها.


ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأحبطت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

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