أوكرانيا: أسقطنا 33 طائرة روسية بدون طيار في أوديسا

أعلن مسئولون في الجيش الأوكراني، اليوم الجمعة، إن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 33 من أصل 37 طائرة روسية بدون طيار أطلقت في هجوم أثناء الليل ألحق أضرارا بمنشأة للبنية التحتية في منطقة أوديسا جنوب البلاد.



وقالت القيادة العسكرية الجنوبية في بيان لها، إنه تم إسقاط 18 طائرة بدون طيار من طراز 'شاهد' فوق منطقة أوديسا، وأربع طائرات أخرى فوق ميكولايف وخيرسون في جنوب البلاد.



ويأتي الهجوم على منطقة أوديسا بعد يوم واحد فقط من قصف القوات الروسية للمدينة خلال زيارة الرئيس الأوكراني ورئيس الوزراء اليوناني.



وقال أوليه كيبر، حاكم منطقة أوديسا: "في الليل هاجم العدو مرة أخرى منطقة أوديسا بطائرات بدون طيار. ولسوء الحظ، لم يكن من ممكنا منع الضربات".