استعداد لعرضه فى رمضان 2024.. فريق مسلسل عتبات البهجة ينتهون من تصوير أحداثه

انتهى فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من تصوير أحداثه استعداد لعرضه فى موسم رمضان 2024.



وأعلن عن انتهاء تصوير المسلسل الفنان الشاب مراد فكري صادق الذي نشر صورا من كواليس أخر يوم تصوير وعلق عليه قائلا: فركش مسلسل عتبات الهجة بجد كواليس كلها حب وشغل وأيام جميلة وكرو عظيم ومجهود فني كبير بإذن الله يعجبكم .



وتابع: انتظروا شخصية بودا مفاجأة جديدة فى كل تفاصيلها مسلسل عتبات البهجة بولة النجم الكبير دكتور يحيى الفخراني رمضان 2024K عن رواية الأديب إبراهيم عبد المجيد.. رؤية تلفزيونية استاذي المبدع الكبير دكتور مدحت العدل، وإخراج ملك الدراما الأستاذ الكبير مجدي أبو عميرة.











المسلسل بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سماء إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، محسن منصور، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم.



رؤية تلفزيونية و إشراف درامي لـ د.مدحت العدل، إخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل، المسلسل عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد.

ترجمة عتبات البهجة بلغة الإشارة

وإيمانًا بأهمية التفاهم والاحترام تجاه أبنائنا ذوي الإعاقة القادرون باختلاف وتماشيًا مع توجيهات رئيس الجمهورية بتحمل المسئولية والعمل المشترك لتحسين أوضاعهم، لذلك أعلن شركة العدل الجروب عن قيامها بترجمة مسلسل "عتبات البهجة" بلغة الإشارة لتوفير الإتاحة لأكثر من 7,5 مليون مواطن مصري من الصم وضعاف السمع.. دعمًا للتجربة الإنتاجية الأولى من نوعها في الوطن العربي.