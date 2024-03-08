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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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نماذج من ذهب.. نادية فكري بطلة مصر في رفع الأثقال لذوي الهمم

نادية فكري بطلة مصر
نادية فكري بطلة مصر في رفع الأثقال لذوي الهمم

تحدثت نادية فكري بطلة مصر في رفع الأثقال لذوي الهمم، عن حبها لرياضة رفع الأثقال، قائلة: رفع الأثقال لعبة مميزة وصعبة.

 

وأضافت نادية فكري، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى، أنا بحب الحاجات الصعبة، واتقدم بالشكر لكل من دعمني في مسيرتي.

واسترسلت: رغم أنني حالة خاصة وسط أشقائي، إلا أن والدتي عاملتني مثلهم وهو ما أكسبني ثقة كبيرة.

وتابعت: أمارس رياضة رفع الأثقال منذ عام 1997 وشاركت في 4 دورات بارالمبية وحصلت على 3 ميداليات بارالمبية و4 ميداليات في بطولات العالم وميداليات كثيرة في البطولات الأفريقية.


 

نادية فكري رفع الاثقال ذوى الهمم بارالمبية البطولات الأفريقية

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