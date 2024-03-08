وصول 5079 شاحنة غلال وقمح إلى ميناء دمياط



أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 6 سفن وغادرت 13 سفينة ، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 6232 طن تشمل : 1249 طن يوريا و 136 طن قطع غيار و 292 طن كلينكر و 4555 طن بضائع متنوعة .

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45148 طن تشمل : 2843 طن قمح و 7308 طن خردة و 4584 طن ابلاكاش و 14875 طن حديد و 1500 طن زيت طعام و 7336 طن ذرة و 1712 خشب زان و 5000 طن كسب صويا.

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 1522 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 792 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2340 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 48114 طنًا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 83821 طنًا .

وغادر الميناء 3 قطار بحمولة إجمالية 3762 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وطنطا و إمبابة ، و 2 قطار بعد أن فرغا 50 حاوية 40 قدم قادمين من الاسكندرية ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5079 شاحنة .