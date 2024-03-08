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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وصول 5079 شاحنة غلال وقمح إلى ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

بمناسبة شهر رمضان .. الداخلية تمنح نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل زيارتين استثنائيتين


أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 6 سفن وغادرت 13 سفينة ، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة .
وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 6232 طن تشمل : 1249 طن يوريا و 136 طن قطع غيار و 292 طن كلينكر و 4555 طن بضائع متنوعة .
وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45148 طن تشمل :  2843 طن قمح و 7308 طن خردة و 4584 طن ابلاكاش و 14875 طن حديد و 1500 طن زيت طعام و 7336 طن ذرة و 1712 خشب زان و 5000 طن كسب صويا. 
وبلغت حركة الصادر من الحاويات 1522 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 792 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2340 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 48114 طنًا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 83821 طنًا .
وغادر الميناء  3 قطار بحمولة إجمالية 3762 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وطنطا و إمبابة ،  و 2 قطار بعد أن فرغا 50 حاوية 40 قدم قادمين من الاسكندرية ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5079 شاحنة .

دمياط الإصلاح والتأهيل القطاع الخاص هيئة ميناء دمياط بضائع متنوعة شهر رمضان صومعة الحبوب صومعة الحبوب والغلال

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