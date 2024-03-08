المتحف القومي للحضارة المصرية يحتفل بالمرأة بمعرض ست الحسن.. صور

تحت عنوان " ست الحسن" ، ينظم المتحف القومي للحضارة المصرية، مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية والتعليمية ومعرضاً أثرياً مؤقتاً للاحتفال بالمرأة وذلك طوال شهر مارس الجاري الذي يتضمن مناسبات عديدة تخص المرأة من بينها اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق يوم 8 مارس، ويوم المرأه المصرية الذي يوافق يوم 16 مارس، وعيد الأم الذي يوافق يوم 21 مارس.



وافتتح الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية المعرض بقاعة النسيج المصري، رافقه خلاله الدكتور ميسرة عبدالله نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للشئون الأثرية, و فيروز فكري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للإدارة والتشغيل.

وأوضح الدكتور أحمد غنيم أن هذه الفعالية تأتى في إطار حرص المتحف على تسليط الضوء على الأعياد والمناسبات الثقافية الهامة التي تهدف إلى رفع الوعي الأثري والثقافي، حيث أن المرأة المصرية أسهمت بدور هام وفعال كان له عظيم الأثر في تقدم الحضارة المصرية وتطورها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المرأة المصرية كنموذج متفرد فى العطاء والنجاح، وأيقونة فى التحدى والصمود وإثبات الذات.

وأشار الدكتور ميسرة عبدالله، إلى أن المعرض مفتوح للزيارة لمدة شهر، ويضم مجموعة فريدة من مقتنيات المتحف التي تبرز مكانة المرأة المصرية ودورها الفعال عبر التاريخ، كما يعرض عددًا من النماذج والمقتنيات لملامح من حياة المرأة وزينتها وجمالها عبر العصور من مشغولات معدنية وخشبية وخزفية.

وعلى هامش المعرض، نظم المتحف محاضرة عامة تحت عنوان "سيدة من مصر" ألقاها الدكتور ميسرة حيث استعرض خلالها مكانة المرأة المصرية ودورها الفعال عبر التاريخ، فمنذ بداية الاستقرار على الأرض المصرية حافظ المصريون على مكانة المرأة وأعتبروها مساوية للرجل في كافة أوجه الحياة، فقد حفل التاريخ المصري بالعديد من النماذج العظمى من السيدات اللاتي احتفظ لنا التاريخ بذكراهن وأعمالهن المجيدة.

من جانبها قالت عزة رزق مسئولة التربية المتحفية والقسم التعليمي، أن القسم التعليمي بالمتحف نظم أيضا عدداً من الفعاليات والورش الثقافية والتعليمية، والتي يقدمها للجمهور بمختلف فئاته العمرية، وخاصة الأطفال احتفالا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بالإضافة إلى تنظيم ورشتي عمل بعنوان" المراة في عيون الفن التشكيلي "،

قدمت الفنانات علا المحمدى وهبة عبد القادر نبذة مختصرة عن الرائدات المصريات الفنانات عفت ناجى وجاذبية سرى وزينب السجينى ومارجريت نخلة، وتم تنفيذ محاكاة لأشهر الأعمال الفنية التى تعبر عن المرأة.

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