سيد عبد الحفيظ: عبد الله السعيد لن يكون له بصمة في نهائي كأس مصر

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن رؤيته الفنية لمباراة الفريق الأحمر مع الزمالك في نهائي كأس مصر.

وقال سيد عبد الحفيظ، في تصريحات لبرنامج «اللعيب»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»: «الأهلي يملك أفضلية على الزمالك، ويحتاج التوفيق للفوز».

وأضاف سيد عبد الحفيظ: «الأهلي يعيش حالة من الاستقرار أكثر من الزمالك ومباريات القمة لها أجواء خاصة».



وتابع: «أخشى على الأهلي من زيزو وأحمد فتوح»، مشيرًا إلى أن «عبدالله السعيد مالوش بصمة مع الزمالك، لأنه انضم للفريق الأبيض منذ شهر فقط».