غدا.. قطع المياه عن شبرا الخيمة وبهتيم

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن جميع مناطق شبرا الخيمة وبهتيم، وذلك اعتباراً من الساعة 9 صباح غدٍ السبت وحتى الساعة 1 صباح يوم الأحد المقبل.

وأوضحت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أن قطع المياه نظراً لأعمال تحويل مسار خطى المياه أقطار ۱۲۰۰مم و ۸۰۰ مم بمنطقة أم بيومى بشبرا الخيمة، لاستكمال أعمال طرق بالطريق الدائري بمنطقة أم بيومي.

الخط الساخن

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وقد قامت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجاناً بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن على رقم ١٢٥ أو على خدمة " الواتس اب " على رقم ٠١٢٠٦٦٦٥١٢٥.