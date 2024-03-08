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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن يوضح برنامج الزمالك في نهائي كأس مصر

صدى البلد

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن برنامج النادي الزمالك في مواجهة الأهلي في كآس مصر عبر حسابه الشخصي علي موقع فيسبوك


 

وكتب أحمد حسن: برنامج الزمالك اليوم قبل القمة

ويلقي الجهاز الفني، محاضرة فنية على اللاعبين بمقر فندق الإقامة بالرياض، في الثانية ظهراً

التحرك إلى الملعب سيكون في السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، الخامسة بتوقيت مصر، حيث تم التأكيد على أن تحرك الفري قبل المباراة بحوالي ساعتين وربع لتفادي أي زحام متوقع نظراً للإقبال الجماهيري الكبير على حضور اللقاء.

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بنظيره نادي الزمالك، مساء اليوم الجمعة، على ستاد الأول بارك في الرياض، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضي 2023.


القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس مصر

تنقل مباراة الزمالك والأهلي في نهائي كأس مصر، على قناتي إم بي سي مصر وأون تايم سبورتس الرياضية، ويتولى مسؤولية التعليق على المباراة مدحت شلبي على كلا القناتين.

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