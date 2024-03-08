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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية.. السيسي يؤدي صلاة الجمعة في مسجد المشير.. أفضل عمل نستقبل به شهر رمضان

شعائر صلاة الجمعة
شعائر صلاة الجمعة بحضور الرئيس السيسي

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية المهمة والفتاوى التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.

 

بحضور الرئيس السيسي.. خطيب مسجد المشير: هذه صورة الشهيد يوم القيامة
 

مفتي الجمهورية: شهداؤنا الأبرار تركوا بصماتهم البارزة كرموز للتضحية والفداء النبيل
 

دعاء يوم الجمعة استعدادا لـ شهر رمضان
 

حكم أداء سنة الجمعة القبلية.. ماذا قال الفقهاء ؟
 

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أفضل عمل نستقبل به شهر رمضان.. خطيب المسجد الحرام يوضح
 

في يومها العالمي.. كيف كرم الإسلام المرأة وحفظ حقوقها؟ العلماء يجيبون
 

النشرة الدينية الأخبار الدينية الفتاوى الرئيس السيسي

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الرئيس السيسي وقادة القوات المسلحة يؤدون صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي

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