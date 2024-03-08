النشرة الدينية.. السيسي يؤدي صلاة الجمعة في مسجد المشير.. أفضل عمل نستقبل به شهر رمضان

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية المهمة والفتاوى التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.

بحضور الرئيس السيسي.. خطيب مسجد المشير: هذه صورة الشهيد يوم القيامة



مفتي الجمهورية: شهداؤنا الأبرار تركوا بصماتهم البارزة كرموز للتضحية والفداء النبيل



دعاء يوم الجمعة استعدادا لـ شهر رمضان



حكم أداء سنة الجمعة القبلية.. ماذا قال الفقهاء ؟



حكم زيارة مساجد المدينة المنورة.. مستحبة للمعتمرين وغيرهم



شهر خير وبركة على مصرنا.. وزير الأوقاف يهنئ رئيس الجمهورية بقدوم رمضان



دعاء آخر جمعة من شعبان .. ردده الآن يقضي حوائجك ويرزقك الخيرات



أفضل عمل نستقبل به شهر رمضان.. خطيب المسجد الحرام يوضح



في يومها العالمي.. كيف كرم الإسلام المرأة وحفظ حقوقها؟ العلماء يجيبون

