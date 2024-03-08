سمعوا صوت الشروخ.. نجاة أسرة كاملة من انهيار عقار في الاسكندرية

نجت أسرة مكونة من 5 أفراد من الموت المحقق في انهيار عقار الاسكندرية صباح اليوم، الجمعة، بمنطقة الورديان التابعة لحي غرب بمحافظة الإسكندرية.

وهرعت الاسرة خارج المنزل فور سماع صوت شروخ تحدث في المبنى السكني وتم نقلهم الى احدى مراكز الايواء.

وبدأت الواقعة عندما تلقيت غرفة عمليات حى غرب الإسكندرية بانهيار عقار بشارع السبكي بمنطقة الورديان غربي الإسكندرية، ووجود أشخاص تحت الأنقاض.



وعلى الفور، انتقل مسؤولي الحي وضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة 4 سيارات دفاع مدني و4 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ.



وانتقلت الأجهزة الأمنية ورئيس حي غرب الي محل البلاغ، وأسفر الانهيار عن مصرع 4 أشخاص، تم انتشالهما من تحت الانقاض، بالإضافة إلى إصابة شخصين.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة.