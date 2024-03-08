بيان أوروبي إماراتي أمريكي بريطاني مشترك لتأييد تفعيل ممر المساعدات البحرية لغزة

صدر بيان أوروبي إماراتي أميركي بريطاني مشترك ، اليوم الجمعة، يؤيد تفعيل ممر المساعدات البحرية إلى قطاع غزة.

وقال البيان أوروبي الإماراتي الأميركي البريطاني، أن الممر البحري يجب أن يكون جزءا من الجهود لزيادة تدفق المساعدات إلى غزة.



وأكد البيان المشترك مواصلة تقييم وتعديل جهودنا لضمان إيصال المساعدات إلى غزة.



وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم، تنفيذ عملية الإسقاط الخامسة للمساعدات الإنسانية والإغاثية بواسطة طائرات إماراتية ومصرية على شمال قطاع غزة.

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية، أن إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها على قطاع غزة منذ انطلاق عملية "طيور الخير" بلغت 231 طنًا من المساعدات الإنسانية والإغاثية منها 63 طنًا في العملية الأخيرة.

وتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية إسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية في شمال قطاع غزة.

