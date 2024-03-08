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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غدا.. الجامعة الأمريكية تستضيف النسخة الثانية من منتدى الطريق إلى باريس

صدى البلد

تستضيف الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس غدًا السبت، النسخة الثانية من منتدى رياضيين مصر Egypt Athlete forum، "الطريق باريس 2024" تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، واللجنة الاولمبية المصرية والسفارة الفرنسية بمصر.

ويشهد المؤتمر حضور عدد كبير من الأبطال الرياضيين من القطاع الرياضي المشرف والأبطال الأولمبيين والبارالمبيين المصريين، بالإضافة الى عدد من الشخصيات العامة وصناع القرار بالقطاع الرياضي في مصر والعالم، والعديد من نجوم الرياضة، سواء في الملاعب والإدارة وأيضا العديد من الشخصيات الإعلامية ورجال الأعمال، وعدد من الأبطال العالميين، بالإضافة إلى عدد من أصحاب القرار في المؤسسات الاقتصادية الهامة الراعية للاعبين.

ويهدف المنتدى المقرر إقامته غدًا داخل حرم الجامعة الأمريكية، دعم الرياضيين المصريين والتأكيد على أهمية دور الرياضة في مصر، وأنها لا تقتصر على كرة القدم فقط، علاوة على ضرورة تقديم يد العون سواء من الدولة أو المؤسسات أو الأفراد لأبطالها، وتذليل العقبات التي تواجه أبطالنا المصريين، في طريقهم نحو حلم أولمبياد باريس 2024، إيمانا بما يقدمه هؤلاء الأبطال من إنجازات وفخر وعطاء مستمر بإسم مصر في البطولات الدولية.

ويتيح منتدى رياضين مصر في نسخته الثانية، الفرصة لسماع وجهات نظر اللاعبين واللاعبات في مختلف الألعاب، وطرح الحلول لأغلب المشكلات التي تقف عائقا أمام أي رياضي وخاصة المبتدئين، بحضور عدد كبير من الأبطال من مختلف الألعاب والرياضات، في حلقات نقاشية موسعة من أجل الخروج باجندة توصيات تفيد الرياضيين والرياضيات.

ويطرح المنتدى للمناقشة العديد من المشاكل المختلفة التي يواجهها الرياضيون مثل التغذية والصحة العقلية والرعاية والاحتراف، حيث من المنتظر أن يكون هناك العديد من الندوات والجلسات الحوارية مثل: ما يحتاجه الرياضيون، دور الدولة في دعمهم، الصعاب التي تواجهها المرأة في مشوارها الرياضي، كيف يسوق الرياضي لنفسه، كيفية الوصول إلى رعاة، كيف يحافظ الرياضيون على صحتهم النفسية والجسدية.

وأقيمت النسخة الأولى من منتدى الرياضين مارس 2023، بحضور موريناري واتانابي رئيس الاتحاد الدولي للجمباز، الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب بالبرلمان المصري، سيف الوزيري رئيس شركة استادات الوطنية، والوزير الأسبق الراحل العامري فاروق عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وعدد من نجوم الكرة المصرية السابقين تقدمهم حسام غالي، وأدار الجلسة الختامية المهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث.

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