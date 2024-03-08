عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيرته باقية.. فودة ينعى اللواء عاطف عبد الغفار والد وزير الصحة

الرئيس السيسي يكرم
الرئيس السيسي يكرم والد وزير الصحة

نعى الكاتب والإعلامي محمد فودة، اللواء عاطف عبد الغفار، والد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، الذي وافته المنية اليوم.

وكتب فودة، على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن اللواء عاطف عبد الغفار ليس مجرد والد وزير مهم في الحكومة، ولكنه في حقيقة الأمر يمثل قيمة وقامة كبيرة، ونموذجا يحتذى به في العطاء بلا حدود، حيث شارك- رحمه الله- في حرب أكتوبر المجيدة، وقدم الكثير من العطاء؛ فداء للوطن".

وتقدم فودة، بخالص العزاء، للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، في وفاة والده، المغفور له- بإذن الله-، سائلا المولى- عز وجل- أن ينعم عليه بالفردوس الأعلى، وأن يلهم أسرته وأهله ومحبيه الصبر على فراقه.

يذكر أن اللواء عاطف عبد الغفار، حصل على العديد من التكريمات؛ تقديرا لمشاركته المشرفة في حرب أكتوبر، وكان أعلى تكريم له من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ تقديرا واعتزازا بدوره البارز في انتصارات أكتوبر المجيدة .

واختتم فودة، منشوره،: “رحم الله الفقيد، وتحية إجلال وتقدير للعظماء الذين وإن كانوا يرحلون بأجسامهم، فإن سيرتهم تبقى أطول من العمر”.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه دفعة واحدة|الذهب يعود للانخفاض بعد قفزة جنونية..وعيار 21 الآن مفاجأة

في كل المحافظات | إعلان مهم من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

رسميًا|الدولار يتراجع للمرة الثانية في البنوك بعد تخطيه الـ50.. وهذا ثمنه الآن

رد فعل صادم من اتحاد الكرة على مشاركة صلاح مع ليفربول أمام سبراتا براج

وزير الصحة يعود من كوبا بعد وفاة والده

مهيب عبد الهادي ينفرد بتشكيل الزمالك قبل ساعات من لقاء الأهلي

مفاجأة غير سعيدة تنتظر المتهمين في قضية طالبة العريش نيرة

خفض ساعات العمل في رمضان 2024 .. قرار جديد من الحكومة

ترشيحاتنا

مورينيو: مباراة الأهلي والزمالك في كأس مصر مثيرة للغاية

رئيسة المفوضية الأوروبية تزور مصر برفقة رؤساء وزراء إيطاليا واليونان وبلجيكا

وصول حافلة الأهلي استاد الأول بارك لمواجهة الزمالك بنهائي كأس مصر

معلوماتي | ناقد رياضي يعلن مفاجأة عن كهربا في نهائي كأس مصر

احتفالية المرأة | انتصار السيسي : عظيمات مصر موجودين في كل عصر

ملك الحجاز .. سر الرقم 60 في حياة الشيخ السعيد عبدالصمد الزناتي


ads
ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أضرار لا تعرفها عن حبة البركة

طريقة عمل الليمون المعصفر بحبة البركة| بأسهل الخطوات

نشرة المرأة والصحة| مباراة الأهلي والزمالك.. كيف تتجنب التوتر المؤدي لمشاكل صحية.. فستان جورجينا يثير ضجة على السوشيال ميديا

طريقة عمل المحوجة.. أكلة جديدة بمكونات بسيطة

فيديو

مشهد مبكي.. عريس يمنح والدته الشبكه بدلا من العروس

الرئيس السيسي وقادة القوات المسلحة يؤدون صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي

صدام حسين.. فصل طالبة جامعية بسبب تصرف غريب في حفل تخرجها.. فيديوجراف

القوات المسلحة توزع كميات كبيرة من الحصص الغذائية بنصف الثمن تزامنا مع رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

اﻟﻤﺰﻳﺪ