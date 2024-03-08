سيرته باقية.. فودة ينعى اللواء عاطف عبد الغفار والد وزير الصحة

نعى الكاتب والإعلامي محمد فودة، اللواء عاطف عبد الغفار، والد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، الذي وافته المنية اليوم.

وكتب فودة، على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن اللواء عاطف عبد الغفار ليس مجرد والد وزير مهم في الحكومة، ولكنه في حقيقة الأمر يمثل قيمة وقامة كبيرة، ونموذجا يحتذى به في العطاء بلا حدود، حيث شارك- رحمه الله- في حرب أكتوبر المجيدة، وقدم الكثير من العطاء؛ فداء للوطن".

وتقدم فودة، بخالص العزاء، للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، في وفاة والده، المغفور له- بإذن الله-، سائلا المولى- عز وجل- أن ينعم عليه بالفردوس الأعلى، وأن يلهم أسرته وأهله ومحبيه الصبر على فراقه.

يذكر أن اللواء عاطف عبد الغفار، حصل على العديد من التكريمات؛ تقديرا لمشاركته المشرفة في حرب أكتوبر، وكان أعلى تكريم له من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ تقديرا واعتزازا بدوره البارز في انتصارات أكتوبر المجيدة .

واختتم فودة، منشوره،: “رحم الله الفقيد، وتحية إجلال وتقدير للعظماء الذين وإن كانوا يرحلون بأجسامهم، فإن سيرتهم تبقى أطول من العمر”.