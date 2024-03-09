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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بنك JPMorgan: المكاسب القياسية للبتكوين تؤدي لتأجيل خفض الفائدة الأميركية

صدى البلد

يرى JPMorgan أن الارتفاع القياسي في عملة البتكوين قد يدفع الفدرالي الأميركي نحو تأجيل تخفيضات الفائدة المخطط لها في وقت لاحق من العام الجاري.

ووفقاً للمحلل الاستراتيجي لدى JPMorgan ماركو كولانوفيتش، فإن تجاوز البتكوين حاجز 60 ألف دولار بجانب الارتفاعات القياسية للأسهم، يشير إلى أن هناك مقدمة لفقاعة بدأت تتراكم في الأصول الخطرة.

ووفقاً لكولانوفيتش فإن تلك الفقاعة قد تقود الفدرالي في النهاية إلى تأجيل تخفيضات معدل الفائدة المخطط لها والتي غالباً ما تكون محفزة للأصول الخطرة، لأنها قد تطلق العنان أمام ارتفاعات جديدة للتضخم.

وأضاف محلل JPMorgan: قد يؤدي ذلك إلى الإبقاء على السياسة النقدية مشددة لفترة أطول، إذ تهدد تخفيضات الفائدة السابقة لأوانها بتضخم أسعار الأصول بشكل أكبر أو التسبب في ارتفاع آخر للتضخم.

وتجاوزت البتكوين حاجز 69 ألف دولار هذا الأسبوع وسجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق، وتزامن مع تلك الارتفاعات مكاسب قياسية في وول ستريت.

ووفقاً لأداة CME FedWatch، فإن السوق مسعر حالياً بخفض الفائدة 3 مرات هذا العام، على أن تكون أول عملية خفض في يونيو حزيران.

من جانبه، صرح رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول هذا الأسبوع بأن البنك المركزي "ليس بعيدا" عن اكتساب ثقة كافية بأن التضخم يتراجع، بما يمهد للبدء في خفض الفائدة.

وفي حين أن معظم مكاسب سوق الأسهم منذ أكتوبر كانت بقيادة التوقعات بكبح التضخم وخفض معدلات الفائدة، فإن المزيد من التأخير في بدء خفض الفائدة قد يؤدي إلى إعاقة سوق الأسهم الصاعد.

البتكوين الفدرالي الأميركي البنك المركزي معدلات الفائدة

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