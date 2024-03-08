بن زايد يصدر 7 قرارات تخص تنظيم شئون الرئاسة في الإمارات

أصدر الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، اليوم الجمعة 8 مارس 2024 سبعة مراسيم اتحادية خاصة بتنظيم شئون مؤسسة الرئاسة في الإمارات.
وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" فإن القرارات جاءت كالتالي:
- تعيين مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان نائبا لرئيس ديوان الرئاسة لشؤون المشاريع الوطنية الإماراتية بدرجة "وزير".
- تعيين ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائبا لرئيس ديوان الرئاسة الإماراتية للشؤون التنموية وأسر الشهداء بدرجة "وزير".
- إنشاء مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية في ديوان الرئاسة الإماراتية.
- تعيين الدكتور أحمد مبارك علي المزروعي رئيسا لمكتب رئيس الدولة الإماراتي للشؤون الاستراتيجية في ديوان الرئاسة بدرجة "وزير" إضافة إلى مهامه الحالية.
- تعيين حميد سعيد عامر حمد النيادي مديرا لمكتب رئيس ديوان الرئاسة الإماراتية بدرجة "وزير".
- تعيين سلطان ضاحي سلطان الحميري مستشارا في مكتب رئيس الدولة الإماراتي للشؤون الاستراتيجية في ديوان الرئاسة بدرجة "وزير" إضافة إلى مهامه الحالية.
- تعيين راشد سعيد سالم العامري مستشارا في مكتب رئيس الدولة الإماراتي للشؤون الاستراتيجية في ديوان الرئاسة بدرجة "وزير" إضافة إلى مهامه الحالية.