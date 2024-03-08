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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

افتكرت اللي عمري ما نسيته وبعيط .. صلاح عبدالله يروي ذكريات مباريات القمة

صلاح عبدالله
صلاح عبدالله

روى الفنان صلاح عبدالله، ذكرياته مع مباريات القمة في سن الشباب، وذلك من خلال تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع اكس، وذلك بمناسبة مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر الليلة. 

قال صلاح عبدالله، في تغريدته: «كنت بروح إستاد القاهرة مع إخواتي الله يرحمهم بـ٣مواصلات من بولاق الدكرور للتحرير ثم العباسية ثم مدينة نصر ونمشي كتيييير لحد ماندخل الإستاد والرجوع كان أصعب بكتيييير وبسبب ماتش النهارده فجأة إفتكرت اللي عمري مانسيتهم وبعيِّط .. أرجوكم الفاتحة والدعاء». 

تغريدة صلاح عبدالله 

أعمال صلاح عبدالله

من جهة أخرى، قال الفنان صلاح عبدالله في تصريحات صحفية، إن مسلسل "جريمة منتصف الليل" يحتوي على مجموعة قصص إنسانية واجتماعية من الواقع المصري، مشيرا إلى  أن العمل يقدم عدة رسائل لها علاقة بالتعليم الخاص والجامعات الخاصة، وعلاقة الأبناء بأسرهم وهو ما جذبه للمشاركة في العمل.

وأضاف صلاح عبدالله، أنه عندما قرأ سيناريو العمل، قرر أن يكون جزء منه، لإيمانه الشديد بدور الفن في مناقشة القضايا الاجتماعية التي يعيشها الأجيال الجديدة تحديدا، مؤكدا أن السيناريو مشوق وبه الكثير من الموضوعات التي لم تتطرق لها الدراما منذ سنوات، رافضا الكشف عن تفاصيل العمل وأحداثه، وقال: "اللي عايز يعرف تفاصيل العمل يشوفه كويس".

أوضح الفنان القدير، أنه لم يتخوف من المشاركة في عمل من إنتاج شركة وليدة في عالم الدراما، مشيرا أن دوره ودور كل فنان أن يدعم مثل هذه التجارب، ويساهم في بنائها، خاصة عندما يجد هذه الشركة تهتم بكل التفاصيل وتسعى لتقديم عمل جيد، وأضاف أنه فوجئ بمستوى الإنتاج الراقي، وأكد أن مخرج العمل عصام شعبان صاحب رؤية ويمتلك خبرات جيدة، وهو ما ظهر خلال تصوير العمل، وقال أن اختيار الفنانين كان مميز جدا، وهم من أجيال مختلفة.

وقال صلاح عبدالله، إن مسلسل "جريمة منتصف الليل" يكشف كواليس عالم الجامعات الخاصة في مصر، ويظهر المزايا والعيوب بصورة حيادية، كما أنه يكشف عن تفاصيل جريمة حدثت في الواقع منذ سنوات، ويلقي الضوء على طرق التربية والتعليم السليمة، وعلاقة الأباء والأبناء وصراع الأجيال والتطور التكنولوجي ومخاطره التي تتوازى مع مميزاته.

الجدير بالذكر أن مسلسل "جريمة منتصف الليل" بطولة رانيا يوسف، أحمد عبدالعزيز، صلاح عبدالله، ميار الغيطي، إلهام عبدالبديع، محمد عز، ونخبة من النجوم المصريين، كما يشارك في البطولة من السعودية النجوم ليلى سلمان، علي السبع، ونوف عبدالله، والعمل من تأليف محمد الغيطي، وإخراج عصام شعبان. 

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