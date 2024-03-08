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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الجيل الديمقراطي يوزع هدايا وفوانيس على الأطفال والأيتام بمناسبة شهر رمضان 2024

صدى البلد

قام حزب الجيل الديمقراطي، بقيادة الدكتور حسن هجرس أمين عام الحزب بمحافظة الدقهلية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،  بتوزيع  هدايا وفوانيس رمضان على الأطفال والأيتام والمواطنين،  لإدخال البسمة على وجوههم، بشوارع المنصورة، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان 2024.


يأتي ذلك فى إطار الدور المجتمعي للحزب وتنفيذا لتوجيهات الدكتور ناجي الشهابي رئيس الحزب؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطن في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، والقضاء على جشع التجار بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.
 

وشارك شباب الحزب والأمين العام، في توزيع عدد من الهدايا وفوانيس رمضان، على الأطفال والأيتام والمواطنين، وإدخال السرور عليهم في قدوم شهر رمضان المبارك.

وأكد حسن هجرس عضو الهيئة العليا للحزب، وأمين العام المحافظة، أن الحزب يعمل على تنفيذ عدد من الفعاليات خلال شهر رمضان المبارك تستهدف تخفيف حدة ارتفاع الأسعار عن المواطنين خلال الشهر.

حزب الجيل الديمقراطي حسن هجرس تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين رمضان المبارك

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