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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نسألكم الدعاء.. جنات تنعى عبده الشريف

جنات - عبده الشريف
جنات - عبده الشريف

حرصت الفنانة جنات مهيد، على نعي الفنان المغربي عبده الشريف، الذي وافته المنية اليوم الجمعة، وذلك من خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام. 

ونشرت جنات، صورة لها مع الفنان الراحل، وعلقت: «لله ما أعطى ولله ما أخد صدمه كبيره بوفاة الفنان المغربي عبده الشريف اللهم ارحمه واغفر له نسألكم الدعاء». 

منشور جنات

وفاة عبده الشريف 

توفى المطرب المغربي عبده الشريف داخل أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الدار البيضاء، بعد تعرضه صباح اليوم لأزمة قلبية حادة.

 

عبده الشريف

وكان من القرر أن يحيي المطرب الراحل عبده الشريف، مساء الجمعة، حفلا فنيا كبيرا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بمسرح سينما ميغاراما بالعاصمة الاقتصادية، بعد فترة غياب.

عبده الشريف هو ابن شقيق عبد الوهاب أكومي أحد رواد المدرسة الكلاسيكية للموسيقى العربية، وتلميذ محمود السعدي العضو المؤسس للظاهرة الموسيقية الشعبية خلال سنوات السبعينات، الفرقتين الموسيقيتين “ناس الغيوان وجيل جلالة”.

وفي عام 1999 تمكن عبده الشريف من الغناء في دار الأوبرا المصرية أمام عدد كبير من الجمهور ، حيث لقب ب"العندليب الجديد"، إشارة إلى “العندليب الأسمر»”عبد الحليم حافظ.

وأشتهر المطرب عبده الشريف بتقديم أعمال طربية وإعادة إحياء أغاني خالدة للجيل القديم، أبرزها أعمال عبد الحليم حافظ وأم كثلوم وغيرهم.

 

عبده الشريف جنات الفنانة جنات الفنانة جنات مهيد وفاة عبده الشريف

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