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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العفو الدولية تنتقد رد المملكة المتحدة على المجاعة في غزة

صدى البلد

أثارت منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة مخاوف بشأن تعامل المملكة المتحدة مع الأزمة الإنسانية في غزة، وانتقدت على وجه التحديد رد فعل البلاد على الإعلان عن ممر بحري لتوصيل المساعدات.

أعرب ساشا ديشموخ، الرئيس التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة، عن خيبة أمله إزاء استجابة المملكة المتحدة البطيئة للوضع المزري في غزة. ووصف ديشموخ إنشاء ممر المساعدات البحرية بأنه "بطيء للغاية" وشدد على أن مستوى إلحاح المملكة المتحدة في معالجة الأزمة لا يرقى إلى المستوى المطلوب.

علاوة على ذلك، وصف ديشموخ الممر البحري بأنه وسيلة "غير فعالة" لتوصيل المساعدات، ودعا إلى زيادة الجهود للضغط على إسرائيل لفتح المعابر البرية الحالية لتوصيل المساعدات. كما حث المملكة المتحدة على المطالبة بإنهاء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 17 عامًا على غزة، والذي وصفه بأنه عمل من أعمال العقاب الجماعي.

وفي نداء مباشر إلى وزير الخارجية البريطاني، دعا ديشموخ إلى الابتعاد عن دعم "التدابير الجزئية" وحث على اتباع نهج أكثر استباقية لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة.

وتسلط انتقادات منظمة العفو الدولية الضوء على التحديات المستمرة التي تواجه توصيل المساعدات الأساسية إلى غزة، والحاجة إلى ردود أكثر قوة وفعالية من جانب المجتمع الدولي.

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