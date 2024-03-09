تراجع إنفاق الأسر باليابان بأكبر وتيرة في 35 شهراً

انخفض إنفاق الأسر اليابانية بأكبر وتيرة في 35 شهراً خلال يناير، وبأكثر من توقعات المحللين.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة الشؤون الداخلية في اليابان، تراجع إنفاق الأسر في اليابان بنحو 6.3% في يناير كانون الثاني على أساس سنوي، وهو الانخفاض الـ11 على التوالي.

وتعد وتيرة الانخفاض المسجلة أكبر من توقعات المحللين البالغة 4.3%، كما أنها أكبر وتيرة منذ فبراير 2021.

أما على أساس شهري ومعدل موسمياً، انخفض الإنفاق 2.1% مقارنة بتوقعات زيادته 0.4%.

وقال مسؤول في وزارة الشؤون الداخلية إن الانخفاض في مشتريات السيارات الجديدة والذي جاء وسط توقفات المصانع، وكذلك تراجع فواتير الكهرباء نتيجة الطقس الدافئ أدوا إلى تراجع الإنفاق.

وتأتي تلك الأرقام وسط زيادة توقعات السوق بأن بنك اليابان ربما يتخارج من سياسته لمعدل الفائدة السالبة هذا الشهر، وعلى الرغم من بعض جوانب الضعف في الاقتصاد.

وأضاف المسؤول: على الرغم أن التضخم وضع ضغوطاً هبوطية على الإنفاق على السفر والغذاء، فإنه لم يسهم في مزيد من الانخفاض في إنفاق الأسر في يناير كانون الثاني من الشهر السابق له.

وكانت بيانات منفصلة أظهرت أمس، انكماش الأجور الحقيقية في اليابان للشهر الـ22 على التوالي لكن بأقل وتيرة في أكثر من عام.