وفر فلوسك.. 6 نصائح لإطالة عمر سيارتك| ما هي؟

سواء كنت تمتلك سيارة جديدة أو مستعملة، فإن الصيانة الدورية للسيارة هي عامل أساسي لضمان أدائها الجيد وتوفير المال على المدى الطويل.

يقدم هذا التقرير 6 نصائح للمساعدة في إطالة عمر سيارتك وتوفير أموالك وهى:

1. تبديل مرشحات الهواء:

يعتبر تبديل مرشحات الهواء من أهم الإجراءات البسيطة التي يمكن اتخاذها للحفاظ على أداء سيارتك.

يؤثر سوء جودة الهواء على الأداء وقد يؤدي إلى تدهور المرشحات وبالتالي زيادة استهلاك الوقود وتآكل المحرك.

2. فحص ضغط الهواء في الإطارات:

يجب عليك فحص ضغط الهواء في الإطارات بانتظام، حيث أن الإطارات غير المنفوخة بشكل كافٍ يمكن أن تؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود وتلف الإطارات.

إطارات منتفخة بشكل صحيح تساعد في تقليل الاحتكاك وبالتالي توفير الوقود.

3. فحص أضواء الصيانة:

ينبغي عليك فحص أضواء الصيانة في لوحة القيادة بانتظام، حيث يمكن أن تشير إلى مشاكل صغيرة أو كبيرة في السيارة.

يُنصح باستخدام أداة تشخيصية لمعرفة المشكلة وإصلاحها في وقت مبكر لتجنب التكاليف الكبيرة في المستقبل.

4. استخدام فرامل الانتظار:

يُوصى دائمًا باستخدام فرامل الانتظار بغض النظر عما إذا كانت سيارتك تحتوي على ناقل حركة أوتوماتيكي، حيث يخفف ذلك الضغط على ناقل الحركة ويمنع حركة السيارة أثناء وجودها في وضع الركن.

5. تحديد مواعيد للصيانة الدورية:

يجب تحديد مواعيد للصيانة الدورية وفقًا لاقتراحات الشركة المصنعة، مثل تغيير الزيت وتدوير الإطارات.

تساهم الصيانة الدورية في الحفاظ على سيارتك في حالة جيدة وتجنب الأعطال الكبيرة.

6. التباطؤ عند القيادة:

يمكن أن يساعد التباطؤ عند القيادة في توفير الوقود وإطالة عمر المكونات الهامة مثل الفرامل ونظام التعليق والإطارات.

باتباع هذه النصائح، يمكنك الحفاظ على سيارتك في حالة جيدة وتوفير المال على المدى الطويل. تذكر أن الصيانة الدورية للسيارة تساهم في تحسين أدائها والحفاظ على قيمتها على المدى الطويل.