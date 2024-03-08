رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق: مصر أمة الشهداء.. فيديو

قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن الاحتفال بيوم الشهيد ليس تكريما للشهيد لأنه ليس بحاجة للتكريم، متابعا أنه لحظة خروج روحه يشعر بالجنة وما فيها.

وتابع نصر سالم، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "الخلاصة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن الاحتفال بيوم الشهيد بمثابة الاحتماء به في الدار الدنيا والدار الآخرة، لافتا إلى أن المصريين أمة شهداء ومن يفكر في المواجهة لن يكون هناك الا النصر عليه.

وأردف: نحن أمة شهداء تعرف كيف تحمي وطنها وابنائها ، والشهداء هما اللي بيكرمونا مش احنا اللي بنكرمهم.