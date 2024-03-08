إصابة 7 جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي في انفجار عبوة ناسفة بالضفة الغربية

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة إصابة سبعة من جنوده في انفجار عبوة ناسفة شمال الضفة الغربية في وقت سابق اليوم.

قال الجيش الإسرائيلي إن ثلاثة جنود في حالة متوسطة، بينما أصيب أربعة آخرون بجروح طفيفة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم الجمعة إنه أطلق عملية مطاردة لفلسطينيين مشتبه بهم فجروا عبوة ناسفة بالقرب من القوات في بلدة سيلة الظهر بالضفة الغربية المحتلة.

وبحسب جيش الاحتلال الإسرائيلي، كان الجنود يقومون بنشاط استباقي في البلدة عندما تعرضوا للهجوم، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل".

وفتح جنود الاحتلال النار على المسحلين، اللذين أطلقا النار بالقرب من موقع حومش الاستيطاني.