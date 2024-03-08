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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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التنظيم والإدارة: 260 ألفا تقدموا لشغل 900 وظيفة بالبريد

الدكتور صالح الشيخ،
الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة،أن بوابة الوظائف الحكومية هي الآلية الوحيدة للإعلان عن الوظائف الخالية بالدولة، محذرا من سماسرة الوظائف.

وتابع الشيخ، خلال حواره مع برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى مصطفى بكرى، أنه لم يتم إرسال رسائل للمتقدمين أو الاتصال بهم تليفونيا.

الإجراءات الاحترازية

وأكد رئيس جهاز التنظيم والإدارة،أنه يتم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية لتوفير بيئة امتحانية ملائمة للمتسابقين.


وأشار الدكتور صالح الشيخ، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، أن عدد المتقدمين في مسابقة شغل 900 وظيفة بالهيئة القومية للبريد بلغ أكثر من 260 ألفا من المتقدمين.

الإجراءات الاحترازية الإعلامي مصطفى بكري الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الهيئة القومية للبريد المركزي للتنظيم والإدارة

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