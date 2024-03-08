التنظيم والإدارة: 260 ألفا تقدموا لشغل 900 وظيفة بالبريد

قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة،أن بوابة الوظائف الحكومية هي الآلية الوحيدة للإعلان عن الوظائف الخالية بالدولة، محذرا من سماسرة الوظائف.

وتابع الشيخ، خلال حواره مع برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى مصطفى بكرى، أنه لم يتم إرسال رسائل للمتقدمين أو الاتصال بهم تليفونيا.

الإجراءات الاحترازية

وأكد رئيس جهاز التنظيم والإدارة،أنه يتم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية لتوفير بيئة امتحانية ملائمة للمتسابقين.



وأشار الدكتور صالح الشيخ، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، أن عدد المتقدمين في مسابقة شغل 900 وظيفة بالهيئة القومية للبريد بلغ أكثر من 260 ألفا من المتقدمين.