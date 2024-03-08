إليسا تحتفل بفوز الأهلي ببطولة كأس مصر

احتفلت الفنانة اللبنانية إليسا، بفوز الأهلي ببطولة كأس مصر، على حساب نادي الزمالك، في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت إليسا، تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع اكس تويتر سابقا، بها رمز القلب الأحمر والنسر، وهو شعار النادي الأهلي، وذلك عقب انتهاء المباراة.

وفاز النادي الأهلي ببطولة كأس مصر على حساب نادي الزمالك، بعد انتهاء المباراة بهدفين نظيفين للفريق الأحمر، أحرزهما إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة.

تغريدة إليسا

أعمال إليسا

من جهة أخرى، يتعاون الملحن محمد يحيي لأول مرة في تلحين أغنية لبنانية مع النجمة اليسا بعد نجاحهم في عدد من الأغانى باللهجة المصرية، حيث إنتهت من تسجيل أغنية تتر المسلسل اللبناني "ع أمل".

المسلسل بطولة النجمة اللبنانية ماغي بو غصن والمقرر طرحه في موسم رمضان المقبل، والأغنية من كلمات مازن ضاهر وتوزيع عمر صباغ.

إليسا - كلو وهم

وفي آخر شهر يناير الماضي، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أغنية الفنانة إليسا، الجديدة التي تحمل اسم “كلو وهم”، عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” ومنصات “أنغامي” و"سبوتيفاي" للموسيقى.

أغنية “كلو وهم” لـ إليسا، من كلمات وألحان مرواظ خوري، وتوزيع موسيقي داني خوري، وإنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

إليسا تعلق على فيلمها الوثائق

نشرت الفنانة إليسا تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إكس” بعد عرض الفيلم الوثائقي الذى يرصد مسيرتها الفنية والشخصية.

وقالت إليسا: “سعيدة إن الرسالة وصلت زي ما كنت حابة، حقيقية ومن غير فلتر، أعتذر على عدم الرد على جميع الرسائل اللي وصلتني، ولكن أوعدكم إني هحاول أقرأ جميع الرسائل، والأفضل لم يأتِ بعد”.

فيلم إليسا الوثائقي

من جهة أخرى، طرحت منصة نتفلكيس العالمية، الحلقة الأولى من البرنامج الوثائقي “It’s ok”، والذي يتناول قصة حياة الفنانة اللبنانية إليسا.

وكشفت إليسا عن العديد من أسرارها العائلية، حيث قالت إن والدها كان الأطيب ووالدتها كانت الأقسى عليها هى وأخواتها، واصفة علاقتها معها بغير المتوازنة، بسبب أن والدها كانت متعلما، أما والدتها فلم تكن كذلك.

وأشارت إليسا إلى أنها لم تخبر والدتها عن علاقتها العاطفية ولم تخبرها بمرضها، بسبب أنها تخاف عليها من "وجع القلب".

وعن ولادتها، قالت إنها وُلدت في منزل عائلتها في دير الأحمر، بسبب عدم وجود مستشفيات في هذا الوقت.

وكشفت إليسا عن الصدمة التي وقعت على جدتها بـ معرفتها بأنها بنت وليست ولدا، حيث قامت بتغطية شعرها خجلا من الأمر.

وتابعت إليسا أنها اتخذت قرارا بالتوقف عن إجراء عمليات تجميل بعد أن شوهت وجهها، موكدة أنها في فترة ما كانت لا تستطيع أن تنظر لنفسها في المرآة.

واستكملت: “لم أكن أستطيع أشوف حالي بالمراية، لأن قشطو خدودي وقشطو فمي، وبقيت شكل أنا مش عايزة أكون فيه، وبقيت حزينة مني لحالي من اللي عملته بحالي، وقررت إني أروح أشيل كل حاجة عملتها، عشان أقدر أتطلع بالشخص اللي بحبه في المراية”.