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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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التنظيم والإدارة: اختبار المتقدمين للوظائف الحكومية فى 13 مهارة

الدكتور صالح الشيخ،
الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أنه ممنوع على المتقدمين لامتحانات الوظائف الحكومية بالهيئة اصطحاب أي أجهزة أو أوراق.

وتابع الشيخ، خلال حواره مع برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى مصطفى بكرى،أن مدة أداء الامتحان ساعتين، ويتم تقسيم الأسئلة في ورقة الامتحان، كما أن الامتحان عبارة عن صورة بانورامية عن المتقدم لأداء الاختبار. 

 13 مهارة

أوضح رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن المتقدم لأداء الامتحان يختبر في 13 مهارة مختلفة تتبلور حول السمات العامة للموظف.

أشار صالح الشيخ، إلى أن الامتحان الهيئة يقيس مدى انضباط المتقدم لأداء الامتحان، بالإضافة إلى القدرة على التعامل مع الجماهير، والدقة، موضحًا أن السمات الوظيفية تم إعدادها من قبل خبراء علم الاجتماع.

أداء الامتحان الإعلامي مصطفى بكري الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التنظيم والإدارة امتحانات برنامج حقائق وأسرار

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التنظيم والإدارة: اختبار المتقدمين للوظائف الحكومية فى 13 مهارة


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