انتخابات مارس.. الاتحاد الأفريقي يرحب بالحل السلمي للأزمة في السنغال

أعرب الاتحاد الأفريقي عن ارتياحه للحل السلمي للأزمة في السنغال، معلنا استعداده إرسال بعثة مراقبة إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا في مارس المقبل، حسبما ذكر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد في بيان صدر اليوم الجمعة.

قال البيان "يرحب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي محمد، بالحل السلمي للأزمة المؤسسية في السنغال، وقرار الرئيس ماكي سال تنظيم الانتخابات في 24 مارس 2024، قبل انتهاء ولايته في السنغال 2 أبريل 2024"، جاء في البيان.

وقال فقي أيضًا إن القرار "الحكيم" يعكس "جذور ومرونة الديمقراطية السنغالية، التي تفتخر بها إفريقيا دائمًا".

ودعا فقي كافة القوى السياسية والمجتمع المدني إلى إطلاق عملية انتخابية شفافة وسلمية ومشروعة، مضيفا أن الاتحاد الأفريقي سيرسل بعثة مراقبيه للانتخابات.

ووافق المجلس الدستوري السنغالي، وهو أعلى هيئة تشرف على العملية الانتخابية في البلاد، على تحديد 24 مارس موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية.

وفي 6 مارس، أعلن المجلس عدم دستورية اقتراح سال بإجراء الانتخابات في 2 يونيو، نظرا لانتهاء ولايته في 2 أبريل.

ويشارك في الانتخابات 19 مرشحا وافق عليهم المجلس الدستوري وقال سال في وقت سابق إنه لن يسعى لإعادة انتخابه.

وفي أوائل فبراير، ألغى زعيم الدولة الواقعة في غرب إفريقيا مرسوما بعقد مجلس انتخابي في 25 فبراير، مما يعني أن الانتخابات الرئاسية لن تجرى في ذلك التاريخ.

وأدى قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى احتجاجات واسعة النطاق في السنغال.