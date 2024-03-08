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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: منع تسجيل التطعيمات ورقيا اعتبار من 1 أبريل

التطعيمات
التطعيمات

أصدرت وزارة الصحة والسكان قرارا بمنع تسجيل التطعيمات الخاصة بالأطفال في الشهادة  الورقية واستبدالها بالتسجيل إلكترونيا.

وجاء نص خطاب الوزارة المديريات 
«تحية طيبة وبعد.. بداية يطيب لي أن أتقدم لسيادتكم بخالص الشكر والتقدير لما تبذلونه من جهد في سبيل الارتقاء بالخدمات الوقائية المقدمة بالمحافظة.

 وفي إطار رؤية مصر ۲۰۳۰ للتحول الرقمي وتطوير المنظومة الوقائية خاصة بمجال التطعيمات وإيماء إلى إلغاء السجلات منذ تطبيق التسجيل اللحظي للأطفال المتطعمين على منظومة ميكنة التطعيمات الروتينية للأطفال منذ مايو ۲۰۲۳ وهي:
. سجل إعداد جلسة التطعيم.
. سجل القيد الصحي.
. سجل حصر واستدعاء المتخلفين.

وتقرر إلغاء العمل بسجل جلسة التطعيم الورقي أثناء جلسة التطعيم وذلك اعتباراً من ١ / ٤ / ۲٠٢٤ على أن يتم التسجيل به في حالة الطوارئ فقط .

وشدد البيان على الآتي :
. الالتزام بخط سير المنظومة التطعيمية كالتالي:
الإستعلام الجيد والتأكد من كافة بيانات الطفل المتطعم والجرعة المستحقة.
التطعيم طبقاً للجرعة المستحقة للطفل.
تأكيد تسجيل الجرعات التي تلقاها الطفل بشاشة التطعيمات على البرنامج الإلكتروني.
. تسجيل جميع البيانات التطعيمية تاريخ التطعيم - القائم بالتطعيم - الوحدة مكان التطعيم - الإدارة الصحية بشهادة
الميلادة أو كراسة التطعيم بخط واضح
. التأكد من عدم تسجيل الطفل بقاعدة المواليد قبل تسجيله بشاشة البيانات الأساسية ومراعاة دقة واستكمال البيانات المدخلة
بشاشة البيانات الأساسية.
. تحديث بيانات المتطعمين (رقم التليفون - العنوان وذلك لسهولة متابعة المتغيبين عن التطعيم وعدم إهدار الرسائل النصية
المرسلة لأرقام خاطئة.
. إدخال جرعات الهادر بإنتهاء كل زجاجة والجرعات المعدمة بنهاية جلسة التطعيم عن طريق قائمة (حركة الطعوم)
 

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