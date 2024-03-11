Fast and Furious.. سيارة نادرة تثير الجدل ويعود عرضها من جديد |ما القصة؟

أثارت سيارة نادرة من علامة فورد الكثير من الجدل وأثارت قلوب المشاهدين وذلك عند عرضها في الجزء السابع من سلسلة فاست أند فيوريوس وهو الفيلم الأخير للنجم بول ووكر.

على الجانب الآخر قد تم القيام بتجميع السيارة وهي فورد تورينو تالاديجا جي بي تي سبيشال موديل 1969، وذلك منذ أكثر من حوالي عقد من الزمن، وتم القيام بعرضها وذلك لأول مرة وذلك خلال معرض ديترويت أوتوراما وذلك في عام 2013.

فورد تورينو تالاديجا جي بي تي سبيشال موديل 1969

وقد ظهرت السيارة والتي أثارت القلوب لفترة وجيزة على الكاميرا وذلك في مشهدين فقط لثوان معدودة في الفيلم.

تعد هذه السيارة المميزة واحدة من الكثير من السيارات ذات الطرازات الخاصة والتي قد أصبحت تستحق ثروة وذلك على مر السنين، وقد تم القيام بتصنيعها وذلك لفترة وجيزة فقط وذلك في عام 1969، وذلك بأعداد تعد محدودة للغاية حوالى 500 سيارة فقط.

على الجانب الآخر فقد تحظى السيارة باهتمام كبير اليوم وذلك من قبل الكثير من هواة جمع السيارات النادرة وذلك في الولايات المتحدة.

في السياق نفسه قد تم القيام بتعديل السيارة وذلك من قبل شركة Rad Rides" والتي يعد مقرها في "إلينوي "وذلك بهدف القيام بمنحها شكلاً مميزا وإمكانات أكبر.