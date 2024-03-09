النهارده قاضيتين.. أول تعليق من نبيل الحلفاوي على فوز الأهلي بكأس مصر

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على مباراة القمة، التي أقيمت مساء اليوم الجمعة 8 مارس، وانتهت بفوز الأهلي ببطولة كأس مصر على حساب نادي الزمالك.

وكتب نبيل الحلفاوي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع اكس تويتر سابقا: «ألف مبروك كأس مصر للقلعة الحمراء بعد أسوأ مباراة بأستثناء ما بعد التغييرات.. هارد لك لنادي الزمالك. كنت عاوز اقول كانوا أحسن لولا أنهم معرفوش يكسبوا الأهلي في أسوأ حالاته.. قفشة أمام الزمالك تخصص قاضية. بس النهارده قاضيتين

الأسيست والقاتلة».

وفاز النادي الأهلي ببطولة كأس مصر على حساب نادي الزمالك، بعد انتهاء المباراة بهدفين نظيفين للفريق الأحمر، أحرزهما إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة.

فوز الأهلي

توج النادي الأهلي ببطولة كأس مصر بعد الفوز على الزمالك بهدفين للا شيء، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في نهائي كأس مصر موسم 2022-2023.

ونجح إمام عاشور في تسجيل هدف اللقاء الأول في الدقيقة 84 من عمر اللقاء بعد تمريرة سحرية من محمد مجدي أفشة.

وأضاف محمد مجدي افشة في تسجيل الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع من عم راللقاء ليحسم النادي الأهلي اللقب.