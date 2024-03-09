عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

النهارده قاضيتين.. أول تعليق من نبيل الحلفاوي على فوز الأهلي بكأس مصر

نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على مباراة القمة، التي أقيمت مساء اليوم الجمعة 8 مارس، وانتهت بفوز الأهلي ببطولة كأس مصر على حساب نادي الزمالك. 

وكتب نبيل الحلفاوي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع اكس تويتر سابقا: «ألف مبروك كأس مصر للقلعة الحمراء بعد أسوأ مباراة بأستثناء ما بعد التغييرات.. هارد لك لنادي الزمالك. كنت عاوز اقول كانوا أحسن لولا أنهم معرفوش يكسبوا الأهلي في أسوأ حالاته.. قفشة أمام الزمالك تخصص قاضية. بس النهارده قاضيتين
الأسيست والقاتلة».

وفاز النادي الأهلي ببطولة كأس مصر على حساب نادي الزمالك، بعد انتهاء المباراة بهدفين نظيفين للفريق الأحمر، أحرزهما إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة. 

 

فوز الأهلي

توج النادي الأهلي ببطولة كأس مصر بعد الفوز على الزمالك بهدفين للا شيء، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في نهائي كأس مصر موسم 2022-2023.

ونجح إمام عاشور في تسجيل هدف اللقاء الأول في الدقيقة 84 من عمر اللقاء بعد تمريرة سحرية من محمد مجدي أفشة.

وأضاف محمد مجدي افشة في تسجيل الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع من عم راللقاء ليحسم النادي الأهلي اللقب.

 

 

الأهلى الزمالك نبيل الحلفاوي الفنان نبيل الحلفاوي كأس مصر الرياض السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق مثير من عمرو أديب علي فوز الأهلي بكأس مصر

تدخل جراحي عاجل .. نقل أحمد شوبير إلى المستشفى

شاهد.. أول رد فعل من خالد الغندور بعد خسارة الزمالك أمام الأهلي

مرتبك هيوصل 12 ألف جنيه| زيادة في أجور الموظفين والعاملين بالدولة.. تفاصيل

تعليق غير متوقع من عمرو الدردير بعد خسارة الزمالك نهائي كأس مصر

أول تعليق من الخطيب بعد تتويج الأهلي بلقب كأس مصر

أول ظهور لـ أحمد شوبير بعد دخوله المستشفى

رغم إصابة زوجها .. كيف احتفلت والدة مصطفي شوبير بتتويج الأهلي بگأس مصر

موضوعات متعلقة

إليسا تحتفل بفوز الأهلي ببطولة كأس مصر

في ذكراه.. قصة وفاة عادل أدهم المأساوية وأشهر افيهاته

من داخل المدرجات.. أحمد السعدني يساند الأهلي بمباراة القمة

في ذكراه.. قصة مأساوية لـ عبد الفتاح القصري بسبب زوجته

نسألكم الدعاء.. جنات تنعى عبده الشريف

عزاء طارق الكاشف بمسجد الشرطة.. غدا

افتكرت اللي عمري ما نسيته وبعيط .. صلاح عبدالله يروي ذكريات مباريات القمة

في يوم المرأة العالمي.. نجوى كرم توجه كلمة لأمها وجدتها

ترشيحاتنا

يبحث الحرب في غزة وترتيبات المرحلة القادمة.. اجتماع عربي سعودي |الأحد

ماكنش في حالته.. رضا عبدالعال يحمل نجم الزمالك خسارة كأس مصر

الشكل رائع.. ضياء السيد يعلق على تنظيم نهائي كأس مصر في السعودية

الفنان يعبر عن روح شعبه.. محمد عبلة يكشف سبب رده وسام لـ ألمانيا

النهارده قاضيتين.. أول تعليق من نبيل الحلفاوي على فوز الأهلي بكأس مصر

طريقة تخزين القطايف فى الفريزر جاهزة على القلي .. وخطوات عمل العجينة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تخزين القطايف فى الفريزر جاهزة على القلي .. وخطوات عمل العجينة

نوع خضار غير متوقع يحسن الغدة الدرقية ويحمى من السرطان.. سعره بسيط

أرخص بكتير .. طريقة عمل الكنافة النية فى البيت

بنعمله بالبيت.. نوع عصير منتشر في رمضان خطر جدا على الصحة

فيديو

انهيار عقار الورديان .. لحظة السقوط المرعبة ورواية السكان

بالرسومات.. طريقة مبتكرة لتحفيظ القرآن للأطفال في تركيا

مش الرقاصة الوحيدة اللي بتغلط .. فيفي عبده تكشف سر الحج 5 مرات

واقعة ضرب فنان مصري ووالدته بسبب أكياس سكر تكشف عن زوجة ثانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ولاعزاء للفلسطينيات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

اﻟﻤﺰﻳﺪ