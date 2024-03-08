بعد هبوط الدولار| انخفاض أسعار بيجو 301.. تبدأ من هذا السعر

أصبحت أسعار السيارات الجديدة في السوق المصري محط اهتمام كبير للمتابعين والمستهلكين على حد سواء. ومؤخراً، توقع خبراء السيارات انخفاضًا كبيرًا في أسعار هذه السيارات بنسبة تصل إلى 30%. يعزو هؤلاء الخبراء هذا التراجع إلى عدة عوامل، من بينها الإعلان عن تفاصيل مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة والذي يتضمن استثمارات بقيمة 35 مليار دولار، فضلاً عن تحرير سعر صرف الجنيه المصري.

بالنظر إلى توقعات الخبراء، يمكن أن نلاحظ تأثيرًا فعّالًا على أسعار السيارات في السوق المصري.

فقد تمثلت هذه التوقعات في توقع انخفاض أسعار السيارات بنسبة تصل إلى 30%، ومن بين السيارات التي قد تتأثر بشكل كبير، يبرز طراز بيجو 301 الفرنسي السيدان العائلي موديل 2024.

تقدم الوكالة الرسمية في مصر هذا الطراز بتجهيزات متنوعة، مما يوفر للمستهلكين مزيدًا من الخيارات والتنوع في اختيارهم.

مواصفات السيارة بيجو 301 موديل 2024:



-محرك سعة 1.6 لتر بقوة 115 حصان.

- ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات.

- استهلاك وقود معتدل يبلغ 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

- مجموعة من مواصفات السلامة القياسية مثل وسائد الهواء ونظام الفرامل المانعة للانغلاق وتوزيع اليكتروني للفرامل.

- توفر نوافذ كهربائية، عجلة قيادة قابلة للضبط، وشاشة للميديا تعمل باللمس.

- خيارات متعددة مثل

- خيار كاميرا الرؤية الخلفية وحساسات الركن ومصابيح الضباب الأمامية.

- نظام مثبت للسرعة لتوفير راحة القيادة في الطرق الطويلة.

- خاصية طي المقاعد الخلفية لتوسيع مساحة التخزين في الصندوق الخلفي.

- فرش داخلي من الجلد للإضافة إلى الراحة والفخامة.

- توفر خاصية الاتصال بلوتوث للتحدث بالهاتف واستخدام الوسائط الترفيهية بسهولة وأمان.



يعتبر مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة خطوة استراتيجية هامة نحو تطوير البنية التحتية في مصر.

وبالتالي، يتوقع الخبراء أن يكون لهذا المشروع تأثير إيجابي على اقتصاد البلاد بشكل عام، بما في ذلك تأثيره على أسعار السيارات.

كما أن تحرير سعر صرف الجنيه المصري من المتوقع أن يقلل من تأثير السوق السوداء على أسعار العملة، مما قد يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي وزيادة قوة الشراء للمستهلكين.